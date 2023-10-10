مقتل مواطن برصاص عناصر حوثية غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن برصاص عناصر من مليشيا الحوثي في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن (فيصل عبدالله الأعرج) قتل أمس الأول، برصاص مليشيا الحوثي في منطقة "قصع حليان" بمديرية العدين غربي محافظة إب، أثناء محاولته الإفلات من عملية اختطاف.



وأضافت المصادر أن عناصر حوثية من إدارة أمن مديرية مذيخرة، حاولت اختطاف "الأعرج"، وأثناء محاولته الفرار أطلقت عليه النار وأردته قتيلا على الفور.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا وعقب جريمتها، قامت بتلفيق تهمة "بيع وترويج المخدرات" للضحية وهي التهمة التي تنفيها أسرته وأهالي المنطقة الذين أكدوا أن المليشيا تسعى لإفلات عناصرها من العقاب من خلال إلصاق هذه التهمة بحق الضحية.



وتُمعن مليشيا الحوثي الإرهابية، في جرائمها بحق السكان في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد جراء المستمرة منذ تسع سنوات.

