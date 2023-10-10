شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية لإذابة الكرش في شهر واحد فقط احصل على بطن ممسوحة وبلا دهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفة سحرية لإذابة الكرش في شهر واحد فقط احصل على بطن ممسوحة وبلا دهون

تعتبر مشكلة السمنة من أكثر المشاكل الشائعة بين الأشخاص وخاصة الكرش حيث تتراكم الدهون في منطقة البطن، في السطور التالية سنخبركم عن وصفة سحرية لإذابة الكرش والتخلص منه نهائياً في شهر واحد فقط، يذكر أن تراكم دهون البطن يعود إلى تناول العديد من الأطعمة الغير صحية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل مستمر، واليوم سنوضح لكم وصفات طبيعية للتخلص منه نهائياً.

وصفة سحرية لإذابة الكرش وصفة القرفة والكمون أهم أشهر وصفات تخسيس البطن والمكونات هي خمس ملاعق صغيرة من الكمون غير المطحون، وملعقة كبيرة من القرفة، ونصف قطعة من الليمون مقطعة إلى شرائح، وكوب واحد من الماء، ثم نغلي الماء بشكل جيد، ونضيف إليها القرفة، والكمون، وشرائح الليمون ويتم تغطيته جيداً، ثم نترك المزيج السابق لمدة نصف ساعة حتى يبرد، ونصفي الخليط ثم نتناوله قبل الوجبات بعشر دقائق.

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وصفة بذور الشمر للتخلص من دهون البطن المكونات هي كمية مناسبة من بذور الشمر، وثلاث ملاعق من عصير الليمون، والقليل من أوراق النعناع، وملعقتان من الكمون، ونصف كوب ماء ساخن، ثم نخلط جميع المكونات السابقة، ثم نترك المزيج لمدة ساعة ثم نصفيه، ونتناول ثلاث أكواب منه في اليوم على الريق في الصباح بشرط التأكد من عدم وجود مشكلات في المعدة.

قبل استخدام أي وصفة سحرية لإذابة الكرش يجب التأكد من الطبيب بعدم وجود أي مشكلات صحية أو موانع طبية، ويجب الحرص على نظام غذائي صحي وممارسة القليل من الرياضة حتى لو كانت رياضة المشي، مما يحسن سريان الدم في الجسم ويحرق السعرات الحرارية الزائدة.