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عدن - ياسمين التهامي - بسبب دجاجة.. موقف محرج لأجمل مذيعة سعودية أثناء تقديمها نشرة الأخبار على قناة العربية.. شاهد

وقعت المذيعة السعودية تهاني الجهني بموقف محرج أثناء تقديمها نشرة الأخبار على شاشة قناة العربية الحدث، ودخلت في نوبة ضحك وهي تقرا خبراً عن حادثة طريفة حدثت في المانيا، حيث قام مواطنون برفع قضية على "ديك" جارهم الذي يصيح 200 مرة يوميا.

وظهرت تهاني الجهني بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تحاول أن تتماسك وتكمل قراءة ذلك الخبر الغريب، لكن ضحكات المخرج والموظفين من خلف الكاميرا جعلتها تواصل الضحك و لم تستطع إكمال قراءة الخبر إلا بصعوبة.

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"بحة" صوت الإعلامية تهاني الجهني وهي تضحك كانت محط إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بها وأمطروها بعبارات الإعجاب والثناء.

الكاتب أحمد ياسين علق بقوله "اروح فدوة للبحة اللي بصوتك"، أما وائل فؤاد فقال:"أجمل ضحكة وأجمل بحة في الكون، وأجمل ابتسامة تبقى ابتسامتك تهاني".

بدورها "شمس شهاب" أبدت إعجابها ببحة الإعلامية تهاني وعلقت قائلة: "بحة الصوت عندك أحلى ما يكون". وهو الحال مع "علي شعيب" الذي علق هو أيضاً بقوله "بصراحة ضحكتك أحلى مافي الخبر، الله يسعدك في الدنيا والأخرة".

من هي تهاني الجهني؟ تهاني بنت عوده المشدّق الجهني، هي إعلامية وصحفية سعودية، حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز، تخصص أحياء. كما تحمل تهاني الجهني، ماجستير إدارة أعمال تنفيذية، من جامعة الملك عبد العزيز. أيضاً، وحاصلة على العديد من الدورات في مجال الإعلام.

ومن أبرز الدورات التي حصلت عليها تهاني الجهني، دورة الإعلام والسياسة الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية 2017. ودورة مذيع أخبار في قناة العربية وأكاديمية فوكس للتدريب في دبي 2013. ودورة الصحفي الشامل ومذيع أخبار من الخارجية الأمريكية وقناة العربية 2010. ودورة في التحرير والتحقيق الصحافي من صحيفة النهار اللبنانية 2007.

مسيرتها المهنية بدأت تهاني الجهني مسيرتها المهنية من صحيفة البلاد، لكن انطلاقتها الفعلية من صحيفة المدينة بعد تخرجها من الجامعة. ثم عملت مراسلة للفضائية اللبنانية إل بي سي من السعودية ، وانتقلت بعد ذلك للعمل على إعداد برنامج عيشو معنا في مقر القناة في لبنان، بعدها ساهمت في اعداد برنامج صباح الخير يا عرب عام 2008 من مكتب قناة إم‌ بي‌ سي في السعودية.

وانتجت تقارير لبرنامج إم بي سي في أسبوع، ثم انتقلت لقناة العربية في دبي عام 2012 وعملت كمحررة في غرفة الأخبار.

وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في القناة عام 2013 على قناة العربية الحدث وتعتبر من الوجوه الأولى على القناة ومن أبرز الوجوه الإعلامية في الوطن العربي بشكل عام .