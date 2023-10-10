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عدن - ياسمين التهامي - “مشروب الأمراء” .. تناول كوب واحد من هذا “المغلي” على الريق لتفتيت حصى الكلى وتنظيف جسمك!

هناك عدة طرق لعلاج وتفتيت حصوات الكلى، حيث يمكن استخدام بعض الأطعمة والطرق الطبيعية، مثل البقدونس والليمون، أو الطبية لعلاج حصى الكلى، كذلك يعد تناول كميات كبيرة من الماء من أفضل الطرق التي تساعد في تفتيت الحصى، بجانب أنه قد يمكن علاج حصى الكلى بالأدوية التي يصفها الطبيب، أو بعض الطرق الطبيعية، مثل تناول أنواع معينة من الأطعمة والعصائر.

أدوية إذابة حصى الكلى هناك العديد من الأدوية التي تساعد على علاج حصى الكلى، إلا أن استعمال إحدى هذه الأدوية، يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب.

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دواء ديوريل Diuril تينوريتيك TENORETIC TAB ثاليتون Thalitone دواء الوبيورينول دواء هيجروتون علاج حصوات الكلى بالبقدونس لتر من الماء و50 جرام من البقدونس ، يتم وضع الماء في وعاء ويضاف إليه البقدونس ثم يترك على النار الغليان، ثم بعد ذلك يترك ليبرد. يتم تناول كوب من مشروب البقدونس ثلاث مرات في اليوم مره على الريق ومرتين آخرين. يساهم مشروب البقدونس في التخلص من حصى الكلى. كما يساهم مشروب البقدونس في تطهير الكلى وطرد السموم. كذلك يساعد البقدونس على إدرار البول. علاج حصوات الكلى بالليمون يعد الليمون من أفضل الطرق الطبيعية العلاج وتفتيت حصوات الكلى، حيث يحتوي الليمون على عدد من المكونات والفيتامينات.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وخمسة ملاعق من عصير الليمون. يتم عمل مزيج من الليمون وزيت الزيتون، ثم يتم تناوله مرة أو مرتين في اليوم لمدة 4 أيام وتناول كميات كبيرة من الماء. يساعد عصير الليمون على تسهيل خروج حصى الكلى، من خلال تكسير الحصى، حيث يحتوي على حمض الستريك