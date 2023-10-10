[ مليشيا الحوثي تستغل أحداث "غزة" بحملة جبايات جديدة في مناطق سيطرتها ]

استغلت مليشيا الحوثي الإرهابية، الحرب الدائرة في غزة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، بتنفيذ حملة جبايات جديدة على التجار والمحال التجارية في مناطق سيطرتها.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي الإرهابية، باشرت منذ أيام تنفيذ حملة جبايات واسعة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد التجار وملاك المحلات التجارية، تحت ذريعة "دعم المقاومة في فلسطين".



وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية فرضت مبالغ كبيرة على التجار والمؤسسات الخاصة تحت ذريعة "دعم مقاومة فلسطين" بالتزامن من ذلك نشرت عناصرها في الشوارع لجمع الجبايات من المحال التجارية تحت ذات الذريعة.



وشكك تجار وباعة في إمكانية إيصال تلك المساعدات، مشيرين إلى أن ذلك يأتي ضمن حملات الجبايات التي عمدت المليشيا على تنفيذها في مناطق سيطرتها منذ بداية الانقلاب تحت ذرائع ومسميات مختلفة.



وسخر مراقبون من الدعوات الحوثية لدعم مقاومة فلسطين في الوقت الذي تواصل فيه السطو على أصول وأرصدة الجمعيات اليمنية المناصرة لقضايا القدس وفلسطين.

