تنعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية - إيقاف مليشيا الحوثي حركة الشاحنات في خط صنعاء يرفع أجور النقل بصورة كبيرة (وثيقة)

تسبب قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بإغلاق خط صنعاءـ الحديدة أمام شاحنات البضائع القادمة من ميناء الحديدة، برفع قيمة أجور النقل بصورة كبيرة مايرفع كلفة البضائع وانعكاس ذلك على أسعارها في الأسواق المحلية.



وقال سائقون لـ "يمن شباب نت"، إن قرار مليشيا الحوثي بإغلاق خط صنعاء ـ الحديدة، أمام شاحنات البضائع، رفع من قيمة أجور النقل الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار السلع في الأسواق وتأثير ذلك سلباً على المواطنين.



وأضافوا أن المليشيا تعمدت فرض قرار نقل البضائع إلى صنعاء ومنها إلى باقي المحافظات عبر خط الحديدة ـ ذمار، بهدف رفع الجبايات المالية عن طريق "الميزان" الذي استحدثته في منطقة "معبر" بمحافظة ذمار.



وحصل "يمن شباب نت" على وثيقة صادرة عن نقابة النقل الثقيل في الحديدة، تثبت ارتفاع حمولة النقل للشاحنات بصورة كبيرة بعد تغيير خط سيرها عبر ذمار ـ الحديدة، وتشير الوثيقة إلى رفع قيمة الأجور بـ "3400" ريال عن كل طن.



وكانت مليشيا الحوثي، قد أقرت الأحد الفائت، منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة، وحولت خط سيرهم إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.



وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصر والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.