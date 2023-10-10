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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تحذر من ان الانترنت سينقطع عن العالم تحديداً في تاريخ 1110 من هذا العام. جاءت هذه التحذيرات بعد اخبار نشرتها وكالة ناسا تتحدث عن عاصفة شمسية محتملة قد تحدث خلال ايا يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تحذر من ان الانترنت سينقطع عن العالم تحديداً في تاريخ 1110 من هذا العام.جاءت هذه التحذيرات بعد اخبار نشرتها وكالة ناسا تتحدث عن عاصفة شمسية محتملة قد تحدث خلال ايام . هل سينقطع الانترنت عن العالم في تاريخ 11 بسبب العاصفة الشمسية.. الحقيقة كاملة.

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