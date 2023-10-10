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عدن - ياسمين التهامي - أشهى دجاج مقرمش على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

الدجاج المقرمش من الأكلات المفضلة للكثيرين، خاصة الأطفال، وهو طبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت، في هذا المقال على موقع نجوم مصرية، سوف نقدم لك طريقة عمل دجاج مقرمش على طريقة نجلاء الشرشابي، كما يتم عرضه في قناة سي بي سي سفرة. المكونات أشهى دجاج مقرمش على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي توابل للتغليف: اقراء ايضاً : اقرأ كذلك: طريقة عمل أجنحة الدجاج بصوص الباربكيو طريقة التحضير أشهى دجاج مقرمش على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

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