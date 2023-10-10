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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة بالمملكة.. السعودية تطلق تأشيرة العمل الجديدة للوافدين بدون كفيل أو إقامة ؟

هناك خبر هام وسعيد لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت مديرية الجوازات السعودية عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الجديدة الخاصة بالخروج والعودة للمقيمين. تم طرح هذه المعلومات للرد على التساؤلات الكثيرة التي تم طرحها مؤخرًا من قبل الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية. تم نشر هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي لهيئة الجوازات على منصة تويتر.

في هذا السياق، أوضحت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية أن هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة المؤقتة للعمل. من بين هذه الشروط، يجب على الشركة التي سيعمل بها المقيم تقديم طلب الإقامة نيابة عنه. يجب أن تكون الشركة في حالة نشاط تجاري وتمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية المفعول. وتستثنى من هذا الشرط بعض الأنشطة المعينة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري.



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بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركة إلى أن تكون سمعتها طيبة وخالية من أي ممارسات سلبية. يجب أن لا يتم تسجيل أي شكوى ضدها في نظام حماية الأجور بالمملكة العربية السعودية. وأخيرًا، يجب على الشركة الالتزام بالمعايير الخاصة بالمنشآت الخضراء بحد أدنى.

على جانب آخر، يجب أن يكون هذا المقيم الذي حصل على تأشيرة العمل على علم بأنه غير مسموح له بالبقاء في المملكة العربية السعودية لأكثر من ستة أشهر خلال السنة الواحدة، ما لم يتم تحويل تأشيرته إلى تأشيرة عمل دائمة. يتم تنفيذ هذا بناءً على مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالتأشيرات الموسمية والمؤقتة، ويجب الإشارة إلى أن العقود العمل المؤقتة تم تضمينها في قانون العمل السعودي الحالي.