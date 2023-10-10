شكرا لقرائتكم خبر عن العشبة المعجزة التي يكرهها الجن وتطرده خارج المنزل وتقضي عليه بإذن الله .. مش هتتخيل هي إيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العشبة المعجزة التي يكرهها الجن وتطرده خارج المنزل وتقضي عليه بإذن الله .. مش هتتخيل هي إيه

إذا تشعر في أغلب الأوقات بعدم الراحة في منزلك أو لديك إحساس بأن هناك شيء غريب ويحدث مشاكل كثيراً في حياتك ولا تعرف السبب ولا تجد لذلك أي حل،

أو يتراود على ذهنك بعض الظنون المتعلقة بوجود جن في البيت أو ما شابه ذلك، نقدم لك الحل بفضل الله تعالى وبعد إتباع ما سنخبركم به ستجد الحل السحري لهذه المشكلة ما عليك سوى استخدام تلك العشبة الخارقة بالخطوات التي نذكرها وستتخلص من الجن بإذن الله تعالى“عشبة تهلك الجن والشياطين”

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بداية ننوه إلى النافع والضار هو الله تعالى فلا أحد يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله كما أن أي مشكلة تواجهنا لا يمكن التخلص منها إلا بأمر الله ،

لكننا نأخذ بالأسباب التي وهبها الله لنا لكي تتخلص مما يؤذينا ومن بين تلك الأشياء التي تساعد في التخلص من الجن الموجود بالمنزل عشبة ورق الغار أو ورق اللورا، ويمكن استخدامها كما يلي :أحضر 3 لتر من المياه.

وزن ربع كيلو من ورق اللورا.

ضع ورق اللورا أو ورق الغار مع الماء ونتركهم على النار حتى الغليان.

بعد ذلك تصفيتهم جيداً.

وأخيراً قم بدهن الجسم بالماء التي تم تصفيتها من الخليط حتى يقوم الجسم بامتصاصها.ورق اللورا يعتبر كنزاً حقيقياً يجعله الكثير وأعم تلك الفوائد لصحة الإنسان ما يلي :

تحتوي تلك الأوراق على فيتامين أ.

كذلك تحتوي على فيتامين سي.

كما أن بها مضادات الأكسدة.

تجعل الشخص يقاوم نزلات البرد.

تحمي القلب من الإصابة بالسرطان.

تحافظ على البشرة والشعر من أي تلف.

تساعد في التئام الجروح