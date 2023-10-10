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عدن - ياسمين التهامي - بهذه الشروط.. يحصل كل مقيم في السعودية على نصف مليون ريال فوراً

أتاحت الوقت الراهن بالمملكة شركة اليسر للتمويل مبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستون شهر فقط لا غير كما يتميز التمويل بانه بموافقة فورية وسريعة للمواطن السعودي والمقيم من مختلف الجنسيات بالمملكة العربية السعودية كما يسمح بالحصول على تمويل التورق بدون كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الشروط المطلوبة للحصول على برنامج تمويل التورق من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي السعودية..

شروط الحصول على تمويل بموافقة فورية لدى شركة اليسر

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الآن يمكن الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية حيث يسمح بالحصول على تمويل التورق بدون موافقة الكفيل الغارم كذلك يمنح التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهراً وليس ذلك فقط بل هناك العديد من المزايا المتوفرة في حالة توفير جميع الشروط كالتالي بالتفصيل:

يشترط ان يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كذلك القطاع العسكري السعودي يتميز بتوفير برنامج تمويل التورق الشخصي حتى سن التقاعد العسكري في المملكة.

يشترط على جميع المتقدمين توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن مبلغ 4500 ريال سعودي.

ينبغي على كافة العملاء توفير فترة خدمة داخل نطاق العمل تبدأ من ثلاثة أشهر سواء كان المتقدم موظف سعودي أو مقيم في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة.

يجب توفير كافة الشروط للحصول على برنامج تمويل التورق من خلال شركة اليسر للتمويل في السعودية.

خصائص الحصول على تمويل التورق لدى شركة اليسر

وفرت الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة خدمة الحصول على برنامج تمويل التورق الذي يتميز بانه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في أراضي السعودية كما يمكن الحصول على التمويل بأقساط مرنة لمدة زمنية تصل إلى 5 سنين لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم المزايا والخصائص التمويلية المتاحة عند طلب برنامج تمويل شركة اليسر في المملكة كالتالي بالتفاصيل الجديدة:

الآن يمكن الحصول على تمويل التورق بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر فقط لا غير.

قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل مطابقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل اليسر الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.

كذلك التمويل بهامش ربح تنافسي لكافة عملائها من مختلف الجنسيات في المملكة.

تمويل بموافقة فورية وسريعة للمواطن السعودي والمقيم في أراضي السعودية.

كذلك تمويل التورق الشخصي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بموافقة من شركة اليسر للتمويل.

أهم المستندات اللازمة للحصول على برنامج تمويل التورق الشخصي

هناك مجموعة من المتطلبات والمستندات الأساسية للحصول على برنامج تمويل التورق الشخصي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية حيث في حالة توفير تلك الأوراق اللازمة للتمويل يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم في المملكة العربية السعودية على كافة المميزات التمويلية لذلك إليكم جميع المستندات المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

يجب توفير كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في المملكة العربية السعودية.

يشترط ان يكون المتقدم وفر تعريف الراتب الشهري أو التأمينات الاجتماعية في أراضي السعودية.

كذلك يجب توفير أثبات الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول من المواطنين السعوديين