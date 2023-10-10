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عدن - ياسمين التهامي - NXT ضد AEW Dynamite: ليلة تاريخية في المصارعة ستشهد ظهور أساطير ومباريات ملحمية

نحن على بُعد ساعات قليلة من ليلة عظيمة في عالم المصارعة الحرة، حيث سيتصادم عرضان من أقوى العروض في هذا المجال، وهما عرض Dynamite الرئيسي الخاص باتحاد AEW بقيادة توني خان، وعرض NXT التطويري الخاص باتحاد WWE بقيادة شون مايكلز، سيشارك في هذه الليلة العديد من الأساطير والنجوم الذين سيقدمون لنا فقرات مثيرة ومباريات رائعة في غضون 120 دقيقة لكل عرض، من بينهم جون موكسلي وبراين دانيلسون وإيدج في عرض AEW Dynamite، وجون سينا وكودي رودز وأسكا في عرض NXT.

حرب ليلة الثلاثاء

بسبب تزامن موعد عرض AEW Dynamite مع تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القاعدة (MLB)، تم نقل العرض من ليلة الأربعاء إلى ليلة الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع عرض WWE NXT، وهذا يعني أن المنافسة بين العرضين ستكون شرسة ومحتدمة.

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ولذلك قامت كل شركة بالاستعانة بأفضل ما لديها من نجوم ومباريات لجذب انتباه المشاهدين، وكل منهم سيحاول إظهار تفوقه على الآخر بأي وسيلة ممكنة، ومن ضمن ذلك أنه سيتم بث أول 30 دقيقة من كل عرض بدون إعلانات، وذلك لإبقاء المشاهدين متشوقين ومستمتعين.

إيدج وشعار AEW

أحداث عرض NXT

لم يبخل عرض NXT بالمفاجآت والنجوم الكبار في محاولة لجذب المشاهدين، ومن بينهم جون سينا الذي سيكون حليفًا لكارميلو هايز في مباراته ضد برون بريكر الذي يحظى بدعم بول هيمان، وكذلك كودي رودز الذي أبهر الجميع بمشاركته في جميع عروض هذا الأسبوع من سماكداون إلى Fastlane ثم الرو وصولًا إلى NXT.

كما ستشارك أسكا في العرض وستقاتل في مباراة نسائية مثيرة ضد روكسان بيريز، وأخيرًا المفاجأة التاريخية التي قد تحدث وهي ظهور الأسطورة أندرتيكر في عرض NXT والذي سيكون بلا شك أقوى ظهور على الإطلاق في تاريخ هذا العرض، خصوصًا وأنه يعتبر عرضًا تطويريًا وليس رئيسيًا مثل RAW وSmackDown.

أحداث عرض NXT القادم – مصدر الصورة: WWE.

يتم بث عرض NXT على الهواء مباشرةً عبر قناة USA Network في أمريكا، ومنصة شاهد في الوطن العربي في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء.

أحداث عرض AEW Dynamite

عرض AEW Dynamite لهذا الأسبوع يحمل في طياته الكثير من الإثارة والتشويق بفضل المباريات القوية والمتنوعة التي ستُجري فيه بمشاركة نخبة من المصارعين الموهوبين والمخضرمين في هذا المجال، ومن أبرزها مباراة إيدج الأولى في اتحاد AEW ضد لوتشاساوروس في مواجهة ستكون قوية ومنتظرة بشدة.

وكذلك مباراة الإعادة بين جون موكسلي وراي فينيكس على لقب AEW الدولي بعد عودة موكسلي من الإصابة، وسيشارك في العرض أيضًا عدد كبير من المصارعين المميزين مثل براين دانيلسون وMJF وجاي وايت وإيدي كينجستون وآدم بيج ومينورو سوزوكي.

أحداث عرض Dynamite المقبل – مصدر الصورة: AEW.

يتم بث عرض AEW Dynamite على الهواء مباشرةً عبر قناة TBS في أمريكا، ومنصة STARZPLAY في الوطن العربي في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء.