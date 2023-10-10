شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مميزات وأسعار السيارة اليابانية نيسان إكستيرا 2023 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهم مميزات وأسعار السيارة اليابانية نيسان إكستيرا 2023 في السعودية

تعد سيارة نيسان إكستيرا موديل 2023 هي السيارة العائلية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية لهذا العام؛ وذلك يرجع إلى قدرتها الكبيرة على السير في الطرق الوعرة، بالإضافة إلى مظهرها الخارجي القوي الذي أصبح أكثر جرأة عن ذي قبل.

المواصفات الأدائية للمحرك

حصلت سيارة نيسان إكستيرا موديل 2023 على هيكل متين، كما تم تجهيزها بمحرك قوي يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

اقراء ايضاً :

نوع المحرك محرك بنزين رباعي الأسطوانات. سعة المحرك 2.5 لترًا. القوة الحصانية محرك قوي ينتج عنه طاقة تُقدر بقوة 165 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 241 نيوتن لكل متر. سعة خزان الوقود 78 لترًا. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة لترًا من البنزين لقطع مسافة 11.2 كم. ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات. نظام القيادة دفع كلي AWD.

وسائل السلامة والأمان في سيارة نيسان إكستيرا 2023

حرص الصانع الياباني على تجهيز سيارة نيسان إكستيرا موديل 2023، بمجموعة متطورة من وسائل الأمان والسلامة؛ لمساعدة السائق.

والتي تتمثل في الآتي:-

أسعار فئات سيارة نيسان إكستيرا موديل 2023 في المملكة

تتوفر جميع فئات ونسخ سيارة نيسان إكستيرا 2023 في السعودية، من خلال الوكيل الحصري لها وهو شركة “بترومين”، وذلك بالأسعار الآتية:-