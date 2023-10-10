شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمر التي لا تحصى لن تصدق إذا تناولت التمر 3 مرات يومياً وما فوائد التمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد التمر التي لا تحصى لن تصدق إذا تناولت التمر 3 مرات يومياً وما فوائد التمرة 2023/10/10 الساعة 09:05 مساءً (جهينةيمن) فوائد التمر: وقاية من السم :حيث أن المعروف لدى الجميع أن من تناول سم، أدى ذلك إلى الوفاة. لكن حين تتناول التمر يعطي جسمك المناعة، والوقاية الكافية لمواجهة مواد السم الضارة جدا للجسم. وقاية من السحر:حيث أن المتداول بين البشر، أن هناك أنواع أسحار عديدة منهم السحر المأكول والسحر المشروب، والتمر يمنع دخول السحر داخل جسمك، بسبب مفعوله القوي والسحرى للجسم. وقاية من أمراض القلب: للذين معرضين للاصابة به. وبالنسبة للمصابين بأمراض القلب:يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والأجهاد التاكسدى وتصلب الشرايين. حيث أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة جدا التى يكون بحاجة إليها جسم الإنسان . بعض العناصر الغذائية التي يحتوي عليها التمر: يجب تناول التمر بصفة مستمرة، فى الصباح، وفى المساء. اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد التمر التي لا تحصى لن تصدق إذا تناولت التمر 3 مرات يومياً وما فوائد التمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.