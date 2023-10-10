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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تترشح رسمياً لاستضافة مونديال 2034 م وتسعى لتحقيق حلم العالمية الكروية

وفقاً لتقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية، قدمت المملكة العربية السعودية ترشيحاً رسمياً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034م، وقد تم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإعلان هذا الترشيح.

ووفقاً للتقرير، فقد أعلن الاتحاد السعودي أنه حصل على دعم قوي من 70 اتحاداً لكرة القدم خلال فترة زمنية قصيرة بعد إعلان الترشيح، يأتي هذا الترشيح بعدما تم اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030 من بطولة كأس العالم.

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وقد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، السيد ياسر بن حسن المسحل، أن هذا الترشيح يعكس التزام المملكة بخوض عملية الترشيح ويعبر عن طموح السعودية في تنظيم بطولة كبيرة تسهم في تطوير كرة القدم وتوفير تجربة مميزة للجماهير واللاعبين.

إن ترشيح السعودية يعتبر خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الرياضية على المستوى العالمي، حيث تتمتع المملكة بتاريخ رياضي غني وخبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.