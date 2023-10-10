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عدن - ياسمين التهامي - لن تتخيل ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة يوميًا.. فوائد مذهلة لا تنتهي لن يخبرك بها الأطباء

تحتوي القرفة على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة والضرورية جداً لتعزيز صحة جسم الإنسان، حيث تعد القرفة من المصادر الغنية بالألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والمنغنيز، وهو ما يساعد بشكل فعال في علاج الكثير من المشاكل الصحية التي قد تصيب الإنسان فضلاً عن أنها تساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. فوائد القرفة اقراء ايضاً : فوائد القرفة وفي هذا السياق ينصح خبراء الطب البديل بأهمية تناول كوب من القرفة أو تناول عود من القرفة على كوب من الماء الدافئ من أجل الاستفادة بالقيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها القرفة، بالإضافة إلى الحصول على الفوائد الصحية المذهلة التي تمتلكها، ولذلك سوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية أهم وأبرز الفوائد التي تعود على جسم الإنسان من تناول كوب واحد من القرفة بشكل يومي. فوائد القرفة للجسم يعتبر كوب واحد من القرفة يومياً علاجاً طبيعاً قوياً وفعالاً للتخلص من العديد من الالتهابات المزعجة التي يعاني منها الكثيرون مثل التهاب الحلق أو التهابات المفاصل والعضلات والآلام الناتجة عنها، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل التهيج و الحكة الذي يصيب الجلد، فضلاً عن إمكانية تناول شاي القرفة لتسكين الآلام والالتهابات التي تصيب الإنسان وتهدئتها. وقد تساعد القرفة أيضاً في علاج مرض الزهايمر والأمراض العصبية التنكسية، كما تساهم في تحفيز نمو مسارات عصبية جديدة، فضلاً عن زيادة التركيز وتحسين القدرات الإدراكية لدى كبار السن، بالإضافة إلى أنه تمتلك قدرة مدهشة على إنقاص الوزن الزائد ولذلك ينصح خبراء التغذية بإضافتها إلى النظام الغذائي المتبع من جانب الأشخاص الذين يعانون من السمنة، كما أشارت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة إلى أن القرفة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم بفضل احتوائها على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وهو ما يجعلها من الخيارات المثالية لمرضى السكري.

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