عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم بيان ادانة واستنكار

2023/10/10 الساعة 09:59 مساءً

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بعت المنظمة العربية لمناهضة العنف والارهاب ( كفاح) مجريات الاحداث الدامية والجرائم الوحشية المروعة التي يرتكبها طيران العدو الاسرائيلي بمشاركة آلة الحرب الامريكية والغربية ضد المدنيين العزل في الاحياء السكنية داخل قطاع غزة وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي بدون شك جرائم حرب وابادة جماعية احرقت الحرث والنسل بشكل غير مسبوق وهو الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي وكل الاحرار ومحبي السلام في العالم العمل الجاد لوقف هذا العدوان في اسرع وقت ممكن . إن منظمة كفاح وهي تدين وتستنكر باشد العبارات مايقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب مروعة لاتسقط بالتقادم بحق الشعب الفلسطيني فانها في الوقت ذاته تدين الموقف الامريكي والغربي المساند والمشارك في هذا العدوان الغاشم ضد إخواننا في فلسطين، وتطالب منظمة كفاح من كل الدول الراعية والمحبة للسلام وفي مقدمتها روسيا الاتحادية برئاسة (الرئيس فلاديمير بوتين) وجمهورية الصين الشعبية للقيام بواجبها القانوني والانساني والاخلاقي لوقف هذا العدوان والغطرسة الاسرائيلية الغربية تجاه الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها شعب فلسطين الاعزل الذي ليس له ذنب إلا أنه وقف مطالبا بحقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم واستعادة اراضيه المحتلة منذ اكثر من سبعين عاما حتى الان . إن منظمة كفاح ترى ان استمرار احتلال الاراضي الفلسطينية والعربية ومايجري اليوم من مذابح مروعة بحق الفلسطينيين لم يكن ليحدث بهذة الشكل المريع لولا تخاذل واستسلام وخنوع الكثير من الانظمة العربية وانبطاح الحكام والملوك والامراء لاسيما الذين سارعوا وهرولوا في عملية التطبيع مع هذا الكيان الغاصب على حساب القضية العربية الاولى ( قضية فلسطين) وبالتالي فأننا في منظمة كفاح نطالب الجامعة العربية القيام بدورها في حماية الاشقاء في فلسطين والدعوة لعقد قمة عربية طارئة على مستوى الرؤساء والملوك للقيام بدورهم في وقف الحرب على فلسطين والضغط على اسرائيل والدول المساندة لها والمشاركة في العدوان باستخدام كل اوراق الصغط لوقف هذه الحرب المجنونة ضد اخواننا في فلسطين وإلا فأن من الواجب الاخلاقي والعروبي والديني الاسلامي الدخولة في حرب شاملة مع اسرائيل حتى يتم تحرير كامل الاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها اسرائيل منذ سبعين عاما وحتى الان. كما تطالب المنظمة العربية لمناهضة العنف والارهاب من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة لادانة وقوف هذا العدوان والوقوف عن كثب امام مايجري من قتل وخراب ودمار وتنكيل وتشريد لعشرات الالاف من الاسر الفلسطينيةفي غزة وقطع الماء والكهرباء وضرب المرافق والمؤسسات العامة والمستشفيات والعمل على وقف هذا العدوان الذي يتنافى مع كل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية وإلا فإن موقف المنظمة الدولية سيكون على المحك في حال صمتها وتقاعسها او تغاضية عما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطين. صادر عن المنظمة العربية لمناهضة العنف والارهاب ( مفاح) امين عام المنظمة. عارف مكرد الشرجبي. رئيس المنظمة . عبدالملك العصار. صنعا: 9/10/2023م