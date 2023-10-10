اليمن.. رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش المركزي الأمريكي التعاون العسكري والأمني

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش المركزي الأمريكي التابع للقيادة المركزية الفريق باتريك فرانك، أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري.



وخلال اللقاء الذي حضره قائد العمليات الخاصة اللواء الركن اسماعيل زحزوح، أشاد رئيس الأركان بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.



وتطرق بن عزيز إلى استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمخدرات لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن وتقوض جهود السلام وقرارات حظر الأسلحة.



وأشار إلى الأخطار والتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني على الأمن القومي والعالمي في اليمن والمنطقة وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية وأمن المصالح الحيوية العالميةـ مثمنا في هذا الصدد جهود البحرية الأمريكية في منع تهريب الاسلحة الايرانية لمليشيات الحوثي.



كما أعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه في تقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة اليمنية وتطوير قدراتها بما يؤهلها للقيام بواجباتها في استعادة الدولة اليمنية وترسيخ الأمن والاسهام الفعال في محاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والمشاركة في حفظ أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية العالمية.



وأشار إلى حاجة القوات المسلحة للتعاون في الجوانب التدريبية والتأهيلية والفنية والتقنية لرفع قدراتها وتحديث كفاءتها.



كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول راندي جورج، على هامش معرض السلاح السنوي الذي ينظمه الجيش البري الأمريكي.



وخلال اللقاء، ثمن بن عزيز الأدوار التي تقوم بها البحرية الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب في اليمن ومنع وصول الأسلحة والمخدرات التي تقوم إيران بتهريبها لمليشياتها الحوثية في اليمن.



وأعرب عن تطلعه لتطوير التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين، واستئناف برنامج الدعم والمساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للقوات المسلحة اليمنية التي تخوض معركة استعادة الدولة والتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.



كما عّبر رئيس الأركان عن تقديره لما تقوم به الولايات المتحدة في جانب تدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة اليمنية، ورفع قدراتها فنيًا وتقنيًا بما يساعدها في أن تكون شريكًا فاعلًا في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الاستقرار والأمن لليمن والمنطقة.



وكان رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، قد طافوا بأجنحة المعرض الذي تشارك فيه شركات الأسلحة من مختلف أنحاء العالم، واطلع على ما يمكن الاستفادة منه في تجهيز وتطوير الجيش اليمني.

