مصر تحذر من أنها لن تسمح بـ"تصفية القضية" الفلسطينية والسعودية تدعو لاجتماع عاجل لـ"التعاون الإسلامي"

المنامة - ياسر ابراهيم - وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التصعيد الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه "خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، محذرًا من أن بلاده لن تسمح بـ"تصفية القضية على حساب أطراف أخرى".



وقال السيسي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" الحكومية، الثلاثاء، إن "مصر تجري اتصالات مكثفة على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".



وأضاف، أن "مصر لن تتخلي عن التزاماتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، مُعربًا عن أمل بلاده في "حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى".



وأكد الرئيس المصري أن "أمن مصر القومي مسؤوليته الأولي ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".



وفي وقت سابق اليوم، دعت السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع وزاري عاجل للدول الأعضاء من أجل بحث تطورات الأوضاع في غزة.



جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الثلاثاء، تزامنا مع استهداف إسرائيلي لقطاع غزة في اليوم الرابع من اشتباكات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة.



وأفادت "الإخبارية" بأن "منظمة التعاون الإسلامي جددت إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني".



وأشارت إلى أن "المملكة (رئيس الدورة الحالية للحالية للمنظمة) تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة"، دون تحديد موعد محدد.



يأتي هذا غداة إعلان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان، عقد اجتماع استثنائي وزاري غدا الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري.



ويبحث اجتماع الجامعة العربية "سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي".



كما يعقد البرلمان العربي، اجتماعا للجنة فلسطين التابعة له، بعد غد الخميس بمقره في القاهرة، بهدف "بحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة"، وفق بيان.



إلى ذلك وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار، في أعقاب الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​



المصدر: وكالات