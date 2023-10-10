شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهةسحرية لمحارب السرطان عجز عن اكتشافها الطب وينصح بها لمرضى الضغط والقلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستهلك الرمان على نطاق واسع كنوع من الوقاية والعلاج، إذ يعتبر مصدرًا غنيًا لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية التي تضيف إلى إمكانات الفاكهة القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تلعب دورًا في تقوية المناعة. يقتبس المركز الطبي كليفلاند كلينك، عن أخصائية التغذية جوليا زومبانو حول سبب كون الرمان إضافة رائعة إلى النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية والمليء بالمغذيات. فيما يلي بعض الفوائد المحتملة للرمان، طبقا لما ورد في موقع timesnownews.

مكافحة السرطان: يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من السموم البيئية مثل التلوث ودخان السجائر، ومنع وإصلاح تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان. تضيف أخصائية التغذية أن عصير الرمان وحده لن يمنع السرطان، لكن الدراسات تشير إلى أنه قد يكون إضافة مغذية إلى نظام غذائي صحي نباتي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط. ويشير تقرير هارفارد إلى أن الدراسات تقول إن عصير الرمان قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتقليل ضغط الدم. - صحة الجهاز الهضمي:

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هو الحال بالنسبة لجميع الفواكه، يجب تناول الفاكهة نفسها بدلاً من صنع عصير منه، حتى تتمكن من تناول البذور الغنية بالألياف، فيحتوي نصف كوب من بذور الرمان على 72 سعرة حرارية و 3.5 جرام من الألياف و 12 جرامًا من السكر، كما تضيف البذور لونًا جميلًا إلى جميع أنواع السلطات (الحبوب أو الخضراء أو الفاكهة)، أو يمكنك رشها على الحبوب أو الزبادي

. آ - يفيد صحة البروستاتا: من المعروف أن عصير الرمان يثبّت مستويات مستضد البروستات النوعي أو مستويات PSA لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا. الرجال الذين شربوا ثمانية أونصات من عصير الرمان يوميًا ضاعفوا تقريبًا أربع مرات مقدار الوقت الذي ظلت فيه مستويات PSA لديهم مستقرة بعد علاج سرطان البروستاتا. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجدت أن المكونات الموجودة في عصير الرمان تساعد في منع حركة الخلايا السرطانية من خلال إضعاف جاذبيتها للإشارة الكيميائية التي تعزز انتشار السرطان. وقالت أخصائية التغذية: "هناك بعض الدراسات التي أجريت على الرمان تشير إلى دوره في إبطاء نمو سرطان البروستاتا..

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدراسات فحصت عصير الرمان في سياق نظام غذائي نباتي صحي." - تعزيز صحة القلب : تربط الأبحاث أيضًا بين المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في بذور الرمان (حمض الإيلاجيك والأنثوسيانين) لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. أظهرت دراسة أجريت أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان قد تساعد في تقليل البلاك الذي تراكم بالفعل في الأوعية، كما أنه يحسن تكوين الكوليسترول. أظهرت دراسة أخرى انخفاضًا في تطور تصلب الشرايين لدى الفئران التي استُكملت وجباتها الغذائية بعصير الرمان، وتصلب الشرايين هو تراكم للدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين وعليها، والتي يمكن أن تخلق انسدادًا داخل الأوعية الدموية ، مما يعيق تدفق الدم. تشير دراسة إلى أن شرب كوب من عصير الرمان يوميًا قد يخفف من انخفاض تدفق الدم الناجم عن الإجهاد عبر الشرايين التي تغذي القلب. آ - يحمي دماغ الجنين عند الأمهات الحوامل :

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ة عشوائية أجراها أطباء جامعة هارفارد تشير النتائج الأولية إلى احتمالية تأثير مكملات غذائية للأم بعصير الرمان، وأفاد الباحثون بانخفاض مخاطر إصابات الدماغ لدى الرضع المعرضين لعصير الرمان مقارنة مع الدواء الوهمي. أظهرت الدراسة أن 200 جرام يوميًا من عصير الرمان الغني بالبوليفينول أثناء الحمل لا يزيد من خطر انقباض الأقنية الجنينية فاكهةسحرية لمحارب السرطان عجز عن اكتشافها الطب وينصح بها لمرضى الضغط والقلب.