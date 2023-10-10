شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل عرسها بأسبوع تكتشف 40ورم .. وفاة فتاة سعودية بعد صراع مع السرطان أدمت قلوب الكثيرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �عاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة للعروسة السورية ندى ظلام صاحبة الـ 29 عاما بعد وفاتها بعد المعاناة لفترة طويلة من السرطان إلا أن الصادم اكتشافه قبل فرحها بأسبوع لتعلن عبر صفحتها الشخصية، بعدما أخبرها طبيبها المعالج أن السرطان قد انتشر بالفعل في جسدها لتصاب ب30 ورما ، وأن لا جدوى لأخذ العلاج الكيماوي فلن تبقى على قيد الحياة أكثر من 3 أشهر لتصل بعد عام من العناء للنهاية.على الرغم من قرار ندى بضرورة وقف مراسم الزواج إلا أن خطيبها رفض الأمر وقرر عدم التخلى عنها وقرر أن يقوم بمرافقتها في رحلة علاجها أملا في أن تلقى الشفاء وتزوجا بالفعل..

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