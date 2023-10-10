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عدن - ياسمين التهامي - لذاكرة جبارة وتركيز عال .. أعشاب طبيعية لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان وتنشيط عمل الدماغ

مع التقدم بالعمر. ستبدأ بالتفكير بطرق لزيادة التركيز وعلاج النسيان. وقد يلجأ البعض لاستخدام الأدوية، ولكن هناك الكثير من الأعشاب التي تؤدي إلى تقوية الذاكرة.

لذا سنقدم لك في هذا المقال بعض من الأعشاب المفيدة لتقوية الذاكرة:

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الزنجبيل:

حيث يحفز الزنجبيل الدورة الدموية ويزيد من وصولها للدماغ.

إكليل الجبل:

يتمتع إكليل الجبل بقدرته الكبيرة على تنشيط عمل الدماغ والذاكرة، ويتم استخدامه وتناوله كالشاي.

زيت الزيتون:

وهو من الزيوت الطبيعية المشهورة بفوائدها المختلفة ومنها تنشيط الذاكرة.

النعناع:

يساعد النعناع على تنشيط الدماغ وتهدئة الجسم واسترخائه، ويتم تناوله كالشاي.

الزعتر:

ومن المعروف أن تناول الزعتر خلال وجبة الإفطار يساعد في تنبيه الذاكرة وزيادة الانتباه والبديهة وسرعة استرجاع المعلومات.

القرفة:

وهي من الأعشاب التي تساعد في علاج النسيان وتقوية الذاكرة.