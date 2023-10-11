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عدن - ياسمين التهامي - المهرة ..مؤسسة فينا خير تدشن برنامج الشهر الوردي للوقاية من سرطان الثدي في عموم المديريات

لميس الأصبحي/المهرة.



بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، دشنت مؤسسة فينا خير للأعمال الإنسانية بمحافظة المهرة ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) اليوم الثلاثاء في مستشفى الغيضة المركزي، فعاليات برنامج الشهر الوردي تحت شعار "لأننا نهتم" للعام الخامس على التوالي، بحضور مدير عام مكتب الصحة و السكان الاستاذ عوض مبارك ، و مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة لبنى كلشات و مدير مستشفى الغيضة الأستاذ محسن بلحاف.

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وفي التدشين الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اشار إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بين أوساط الفتيات و النساء و التعريف بمرض السرطان و مخاطره و إمكانية الكشف المبكر ، مؤكداًاستعداد السلطة المحلية إلى تقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذه الحملة.

من جهته الاستاذ فائز سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة وأشاد بجهود مؤسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الإنسانية ودورها في تقديم الخدمات التشخيصية للحالات المرضية بما يكفل الوقاية المبكرة وإعطاء الأدوية للحالات المحتاجة للعلاج، داعياً الجميع إلى التعاون مع الحملة لمكافحة الأمراض والأوبئة وتقديم الدعم للمصابين.



من جهتها رحبت أ. فاطمة خوار المدير التنفيذي للمؤسسة بالحاضرين و اشارت إلى أن اقامة هذه الحملات بمشاركة القطاع الصحي الذي سيسهم في التعاطي مع المؤشرات الخاصة بسرطان الثدي والحد من آثاره.

وأكدت فاطمة خوار أن هذه المناسبة التي تنفذ خلال شهر اكتوبر بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي للتعريف بهذا المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه تهدف إلى تعزيز دور الإنسان في الرعاية الصحية ووقاية نفسه من الأمراض و كذا التوعية بأهمية الفحص الدوري، مشيدة بمختلف المنشآت الصحية في مقدمتهم مستشفى الغيضة و مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان التي تقدم خدماتها للتخفيف من أعباء المواطنين .



و استعرضت المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير الأنشطة و الخدمات التي قدمتها المؤسسة خلال الأعوام السابقة،مبينة أن الحملة لهذا العام تتضمن ندوات مكثفة ومحاضرات توعوية و مسابقات تستهدف الفتيات في المدارس والجامعات بالتنسيق مع وسائل الإعلام.



و في فعالية التدشين تم تكريم مدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن بلحاف ود. أحلام الأشول، مختصة عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي و ذلك تقديرا على جهودهم المبذولة في استمرار و نجاح عيادة الفحص المبكر.



يذكر أن مؤسسة فينا خير قدمت خدمات انسانية وطبية و استشارية و دعم نفسي لعدد 331 حالة، و 219 حالة فحص سريري فيما بلغ عدد الحالات التي أجرى لها أشعة جهاز المامو جرام 95 حالة و 17 حالة من الأورام إضافة إلى عمليات استصال لـ 7 حالات و تسفير وعلاج 10 حالات إلى مدينة المكلا.