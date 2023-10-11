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عدن - ياسمين التهامي - ضاع عمري وأنا معرفش استخدماتها المذهلة والسحر في نواة البلح مش هترميها تاني بعد ما تاكل البلح

طحن نواة التمر وخلطها مع زيت الزيتون يعمل على تنعيم الشعر ومنع تساقطه

.نواة التمر لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، وهى مفيدة جدا وتستخدم للأغراض العلاجية والتجميلية،

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لأنها تحتوى على البروتينات والدهون، كما تحتوي كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة ، لذلك لا ينصح بالتخلص من نواة التمر للاستفادة من فوائدها العظيمة، حيث أنها تعتبر كنز مدفون في ثمرة التمر.استخدام نواة التمر كبديل لمشروب القهوة.

وضع كمية من مسحوق نواة البلح مع العصير الطبيعي.

وضع مسحوق نواة التمر مع كعك العيد

وضع الكحل المصنوع من مطحون نواة البلح بدلا من الكحل المصنع من الكربون الذى يضر بصحة العيونإضافة مطحون نواة التمر مع زيت الخروع يساهم في تقوية الحواجب، ومنع تساقط شعر الحاجب.

• نواة التمر تقلل من ظهور التجاعيد في البشرة وتقلل من علامات تقدم السن.

• تحميص نواة التمر وطحنها يستخدم للأغراض التجميلية حيث يتم وضعها ككحل في جفون العينيين

• مسحوق نواة التمر مع العسل يعمل على مقاومة الفيروسات ممكن يعمل على الشفاء السريع من نزلات البرد

• مطحون نواة التمر تساعد على تفتيت حصى الكلى والمرارة.

• مطحون نواة التمر يساعد على تقليل الإصابة بأمراض الكبد والكلى.

• نواة التمر تستخدم بعض تحميصها وطحنها للحصول على قهوة بدون الكافيين ومفيدة لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة