سوريا تبلغ ممثلي ميليشيا الحوثي بإخلاء سفارة اليمن في دمشق التي يسيطرون عليها

المنامة - ياسر ابراهيم - أبلغت السلطات السورية ممثلي ميليشيا الحوثي بإخلاء السفارة اليمنية في دمشق، والتي يسيطرون عليها ويتخذون منها ممثلية لهم منذ سنوات.

ونقلت منصة "الحدث اليمني" عن مصادر خاصة قولها، إن السلطات السورية طلبت من ممثلي الميليشيا مغادرة البلاد في أقرب فرصة، مشيرة إلى أن كبير ممثلي الميليشيا والمنتحل صفة السفير عبدالله صبري، غادر دمشق بالفعل قبل أسبوع نحو بيروت، بدعوى العلاج.

وقالت المصادر، إن قيادات ميليشيا الحوثي بدأن فعليا في إخلاء السفارة، مع نهب واسع لمحتوياتها، رغم توجيهات سورية بعدم أخذ أي من أجهزتها ومقتنياتها وسياراتها الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن قيادات حوثية بينها "ياسر المهلهل، رضوان الحيمي، معتز القرشي، عمار إسماعيل"، هم من يقودون عملية النهب لمحتويات السفارة.

ووفقا للمنصة فإن التوجيهات تأتي ترجمة لأجواء المصالحة العربية التي تقودها السعودية، وتمهيداً لتسليم السفارة للحكومة اليمنية وذلك بعد شهر من لقاء وزيري خارجية اليمن وسوريا في القاهرة لبحث موضوع السفارة وعلاقات البلدين.