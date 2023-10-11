عدن.. البنك المركزي يعلن بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني رقم 2023/38 وذلك بسعر صرف 1420 ريالا للدولار الواحد.

وأوضح البنك في بيان له، "أنه تلقى 21 عطاء بإجمالي مبلغ واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي"، وأن العطاءات المقبولة 20 عطاء، والمبلغ المعروض للبيع وهو ثلاثون مليون دولار أمريكي".

وهذا أول مزاد علني، يتلقى البنك المركزي فيها عطاءات أكبر من المبلغ المعروض للبيع في المزاد العلني، منذ تدشين البنك بيع العملة الصعبة في مزادات علنية مطلع العام الجاري.

يشار إلى أن البنك قام ببيع العملة عبر المزاد العلني وذلك بهدف الحفاظ على استقرار العملة، والحد من مضاربة الصرافين، التي أدت الى انهيار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية.