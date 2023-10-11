اليمن يدعو المجتمع الدولي لتخصيص موارد كافية لحل مشكلة النزوح الداخلي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور، المجتمع الدولي، إلى تخصيص موارد كافية لحل مشكلة النزوح الداخلي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة اليمن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد مندوب اليمن، أن ٨٨ بالمائة من اليمنيين يعانون أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة؛ بسبب ممارسات ميلشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح، أن قرابة 5 ملايين يمني نارح، منهم 3 ملايين و300 ألف في المناطق المحررة، يعيشون أوضاعًا مأسوية، وبأمسّ الحاجة لتأمين احتياجاتهم الإنسانية ومساعدتهم لإيجاد طرق للإعتماد على أنفسهم في كسب سبل العيش الكريم.

وأكد الدكتور مجور أن الحكومة اليمنية تبذل قصار جهدها وبمساعدة المجتمع الاقليمي والدولي لكنها تواجه تحديدات لمعالجة مشكلة النزوح الداخلي، لافتا إلى أهمية التركيز على دعم الخدمات العامة لتكون قادرة على تقديم الخدمات للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة .

وتطرق إلى قضية الهجرة من القرن الأفريقي، مؤكدا أنها "تشكل عبىء على السلطات اليمنية".

وأكد مجور، إلى أن الحاجة ماسّة لتدخل متكامل ومنسق لحل هذه المشكلة، منوها بضرورة أن يكون العمل بوتيرة أعلى، وأن يتم تخصيص موارد كافية تتناسب مع حجم النزوح والعودة.