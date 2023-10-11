تعز.. إصابة مواطن بانفجار لغم حوثي في الشقَب وآخر برصاص قناص بحي المطار

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطنان، الثلاثاء، أحدهما امرأة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المواطنة "قبول حمود عبدالقادر" 50 عامًا أصيبت بلغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية أسفل تبة الصالحين بقرية الشقب.

وفي سياق متصل، أصيب المواطن "فهد علي مرعي مرشد"، بطلق ناري في الرأس، بحي المطار القديم، من قبل قناص المليشيا الحوثية الإرهابية في أماكن تمركزها بالمدرجات شمال غرب مدينة تعز.

يأتي هذا بعد يوم من مقتل طفلة وإصابة ثلاثة مدنيين أخرين بقصف لمليشيا الحوثي استهدف منزلا شرقي تعز.

وعمدت مليشيا الحوثي على استهداف المواطنين عبر قناصيها، أو القصف العشوائي الذي تشنه على منازل المدنيين في المدينة التي تفرض عليها حصارًا خانقا منذ ثمان سنوات.