طائرات الاحتلال ومدفعيته تدمر حي الكرامة بمدينة غزة وسقوط شهداء وجرحى 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته دمرت حي الكرامة بمدينة غزة، بسيل من الغارات المتواصلة.

ونقلت قناة الجزيرة عن الداخلية قولها، إن "سيارات الإسعاف غير قادرة على الوصول للجرحى بحي الكرامة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق".

وأكد الدفاع المدني بغزة أن أعدادًا كبيرة من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع.. لافتا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة عدم وجود آليات ثقيلة كافية لإخراج العالقين تحت الأنقاض.