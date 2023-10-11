شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أضرار صحية جمة لمعطرات الجو المنزلية.. فما البديل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البيت: تستخدم الكثير من ربات المنازل معطرات الجو بأنواعها لبعث روائح منعشة في البيت، دون أن ينتبهن إلى أن بعض هذه الملطفات تحتوي على مواد كيميائية خطرة تضيف سموما غير مرئية إلى الهواء. تَلوث الهواء الداخلي تسبب في وفاة أكثر من 3 ملايين شخص عام 2020، وهو يقارب عدد الضحايا الذي سببته ملوثات الجو الخارجية التي تحظى باهتمام أكثر من الباحثين وواضعي السياسات في العالم، وذلك حسبما ذكر موقع "نيتشر".

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خطورة كون معظم الناس يقضون من 80% إلى 90% من وقتهم داخل المنازل أو المدارس وأماكن العمل، ولكن على عكس المعايير العالمية لضبط تلوث الهواء الخارجي الذي تراقبه المؤسسات الصحية والبيئية في أغلب الدول، فإن مراقبة تلوث الهواء الداخلي تبقى بلا معايير أو قوانين واضحة لضبطه والسيطرة عليه. تقول الدكتورة آن هيكس، المتخصصة في أمراض الرئة بجامعة ألبرتا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "الرائحة المنعشة ليست مجرد رائحة فقط.. فهي تحتوي على مواد كيميائية تدخل إلى جسدك عن طريق أنفك، وهنا يكمن الخطر سواء كانت رائحته طيبة أو سيئة

. تلوث الهواء الداخلي ضخم، وحدوده غير معروفة نسبيا وذلك لأن منزل جاري له بصمة تلوث هواء مختلفة عن الموجودة في منزلي".

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الأستاذ المساعد في الكيمياء والهندسة الميكانيكية في جامعة كارنيغي ميلون الدكتور ريان سوليفان لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "بالنسبة إلى الكيميائي، فإن (النظافة) لن تكون في الواقع رائحة، لأن الرائحة ناتجة عن مادة كيميائية.. النظافة تعني مستويات منخفضة جدا من المواد الكيميائية". و

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بين فئة أوسع من المنتجات اليومية التي يقول العلماء إنها محملة بمواد كيميائية تتسبب في اضطرابات هرمونية ومشاكل في الجهاز التنفسي، وفي كثير من الحالات، لا يملك المستهلكون الذين يستخدمون معطرات الجو أي وسيلة لمعرفة ما هو موجود في المنتج، أو ما إذا كان ساما. ما المواد المستخدمة في معطرات الجو؟ تحتوي معطرات الهواء أكثر من 100 مادة كيميائية، بما فيها "المركبات العضوية المتطايرة" مثل الفورمالديهايد، البنزين، التولوينن، الإيثيل بنزين، والزيلين. أضرار صحية جمة لمعطرات الجو المنزلية.. فما البديل؟.