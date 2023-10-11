شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كوارث صحية… تربية القطط في المنزل خطر على الفتيات والحوامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وأغلب أضرار القطط على البنات تحدث عن طريق اللمس، وسنوضح الأمراض الأكثر شيوعًا والاضرار التي تسببها القطط وفقا لموقع psychology today أثبتت العديد من الدراسات بأن ما يقرب من 40% من القطط بها مرض “القوباء النفطي” والذي يتم نقله من القطط للبنات عن طريق اللمس , وتظهر أعراض هذا المرض على هيئة بقع حمراء على الجلد , كما إنها يزداد حجم هذه البقع مع مرور الوقت من أبرز أضرار القطط على الفتيات وأكثرها انتشارًا داء الفطريات الجلدية التي تسمى Ringworm، فهي سهلة الانتقال من القطط ، وتكمن خطورة هذا المرض في أن هذه الفطريات تظل معدية حتى سنة ونصف من بعد الإصابة، وقد تتحول إلى التهابات مزمنة قد تؤدي إلى شلل الوجه. - مشاكل في الجهاز الهضمي ،حيث تتسبب القطط في مشاكل للجهاز الهضمي للفتيات ، و يوجد عدد من القطط والتي تحمل معها بكتيريا السالمونيلا، تسبب هذه البكتيريا القيء والإسهال والتي تسبب الإصابة بقرحة تتسبب القطط في إصابة الفتيات بالتهابات في العينين وكذلك اللوزتين. وتوجد فى القطط عدد من الميكروبات والتي تنتقل للفتيات عن طريق اللمس

. أضرار القطط على الحامل : ⁃ اضرار القطط على الحامل يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض ، فإن كانت في المراحل الأولى من حملها سبب لها إجهاضاً . - حيث يؤدي إلى عوامل خطيرة على الحمل منها المقوسات والذي يصيب المرأة الحامل. -يكمن الخطر الأكبر في تربية القطط على المرأة الحامل، حيث تؤثر بشكل مباشر على الجنين، وتسبب له مشاكل صحية -الاصابة بعدوى طفيلية تنتقل إلى المرأة الحامل ، وتعمل على التأثير على صحة الجنين. ⁃ انتقال الامراض من خلال ملامسة المرأة لبراز القطط والتي تحمل العدوى. -

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تنتقل عدوى هذا المرض إلى القطط من خلال تناول القطط للحوم النيئة. -فقد يحدث تشوهات للجنين تلحق الضرر بالعين أو الكبد، والمتعارف عليها بالعدوى الجنينية -تسبب إجهاض مبكّر، أو إنجاب أطفال يعانون من مشاكل صحية عديدة والوفاة المبكرة، والاحتمال الأكبر وفاة الجنين في رحم أمه : كوارث صحية… تربية القطط في المنزل خطر على الفتيات والحوامل.