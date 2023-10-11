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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 11-10-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11-10-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب في مصر تراجعا بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2275 جنيهًا للبيع، و2255 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب الآن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن نحو 2600 جنيه للبيع، و2577.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 2383.25 جنيه للبيع، و2362.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر قيمة 2275 جنيهًا للبيع، و2255 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات نحو 1950 جنيهًا للبيع، و1932.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم إلى مستوى 1516.75 جنيه للبيع، و1503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12، فسجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1300 جنيه للبيع، و1288.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء نحو 975 جنيهًا للبيع، و966.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات قيمة 18200 جنيه للبيع، و18040 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأصبح سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بقيمة 1861 دولارًا للبيع، و1859 دولارًا للشراء.