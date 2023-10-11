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عدن - ياسمين التهامي - علامات الساعة تظهر في "المملكة" سعودي وضع كاميرا مراقبة في منزله فاكتشف مفاجأة مدوية

بعد قصة حب دامت لسنوات، تزوج أحمد من حبيبته التي لطالما كان يحلم بها وانتقل معها إلى عش الزوجية، وعاش الزوجان عشر سنوات رزقوا خلالها بثلاثة أولاد، وكانت حياتهم مثل أي أسرة صغيرة تنعم بالسكينة وستر الحال، حتى جاء اليوم الذي كان بداية لدمار تلك الأسرة المثالية وليكتشف الزوج أن زوجته قد خلعته منذ ما يقارب السنتين، وأنه كان يعيش معها طوال تلك الفترة بالحرام. قال الشاب أحمد لقناة “ساعة مع حنفي السيد” التي تهتم بمناقشة قضايا ومواضيع المجتمع وتسلط الضوء على القضايا الشائكة ماهي جنسية رجل الاعمال الذي ازاح الوليد بن طلال من عرش اغنى رجل في السعودية.. ستنصدم عند معرفتها

، أنه بعد عشر سنوات من الزواج حدثت بينه وبين زوجته مشكلة بسيطة فخرج من الشقة وأخذ الأولاد معه، وبعد أيام من العيش بعيدا عن زوجته، وفي إحدى الليالي عندما كان يجلس مع اولاده، أخبره ابنه أنه منزعج من الناس التي تزورهم في البيت وطلب منه منعهم من القدوم إلى البيت مرة أخرى، انصدم الأب من كلام ابنه الصغير، وسأله عن أشكال الأشخاص الذي يأتون إلى البيت فأخبره الطفل أنه لا يعرفهم وان واحد منهم يمشي في البيت بدون ملابس، واخر يستحم في دورة المياة.

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لم يستوعب الأب ما قاله ابنه، فقرر العودة إلى الشقة، ووضع فيها كاميرا مراقبة مربوطة بهاتفه لمعرفة ما يحدث، وبعد أيام وعندما كان في العمل ويتصفح هاتفه، شاهد شخص غريب يدخل من باب الشقة إلى الصالون ويقابل زوجته التي طلبت منه أن يدفع لها فلوس، وعندما دفع لها المبلغ المطلوب عاشرته معاشرة كاملة في الصالة ثم غادر.يقول الزوج المخدوع أنه لم يستطع العودة إلى المنزل في تلك الليلة، فاتصل بزوجته وأخبرها أنه لن يعود، ومن ثم ذهب إلى قهوة قريبة من شقته وجلس فيها حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وشاهد في ذلك الوقت أحد أصدقائه يطلع الشقة.