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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أضرار الإفراط في تناول القهوة التي يجهلها الكثير من الأشخاص .. ما هي؟

هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن تناول القهوة هو السبب الرئيسي وراء الكثير من المشاكل الصحية، ولكن هذا غير صحيح إطلاقاً، حيث أن القهوة تتمتع بفوائد كثيرة جداً لصحة الإنسان وأيضاً تمنحه فوائد جمالية مختلفة، وذلك في حال تناولها بكميات معتدلة، ولكن الإفراط في شرب القهوة ينتج عنه أضرار كثيرة لصحة الإنسان، وسوف ننشرها لكم في هذا المقال.أضرار الإفراط في تناول القهوة إن تناول القهوة بكميات كبيرة جداً على مدار اليوم يعمل على زيادة معدلات الكوليسترول الضار في الدم، والذي قد يسبب أضرار للقلب والشرايين أيضاً، كما أن أضرار شرب القهوة تكون أكبر خطر على البالغين لأنها تزيد من فرص الوفاة المبكرة وذلك إذا تم تناول أربعة أكواب منها على مدار اليوم، لأنها كمية كبيرة، وتعمل القهوة الكثيرة على رفع ضغط الدم أيضاً.أضرار شرب كميات كبيرة من القهوة اقراء ايضاً : لا يجب على النساء الحوامل شرب القهوة لأن الإفراط في تناولها يزيد من خطر الإجهاض وفقدان الجنين، وكذلك الأمر على المرضعات لأن يسبب الأرق للأطفال، كما أن شرب القهوة بكميات كبيرة يقلل من فرص الحمل والإنجاب، كما أنها تعمل على سحب نسب الحديد الموجودة في الجسم، وبالتالي يجب الاعتدال في شرب القهوة، على الأقل تناول كوب في اليوم.

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