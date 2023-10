"كن على أهبة الاستعداد!"الجيولوجي "الهولندي" يحذرمن وقوع زلزال قوي ويكشف عن موعده

حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الثلاثاء، من من نشاط زلزالي محتمل وصفه بـ"الكبير"

وقال هوغربيتس في تغريدة جديدة الثلاثاء: "يمكن لهندسة الكواكب الحرجة للغاية في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر أن تؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر. كن على أهبة الاستعداد!".

اقراء ايضاً :

وأضاف "لقد ناقشت هذه الهندسة بالتفصيل في أحدث التوقعات. فهذا هو التقارب الوثيق حقا"، مرفقاً النشرة الأخيرة للهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS.

وأشار إلى أن النشرة جاء فيها أنه في يومي 11 و12 من أكتوبر، وخلال ساعة واحدة، لدينا اقترانات لكواكب عطارد والزهرة والمشتري. ثم خلال ساعة واحدة، هناك اقترانات بين عطارد والشمس ونبتون. ووصف هوغربيتس تلك الاقترانات بـ"المزيج بالغ الأهمية حقا".

وأضاف: "يمكننا أن نرى زلزالًا أو زلزالين من طراز درجات 7 نتيجة لذلك. ربما زلزال أقوى من ذلك".



There is a scientific basis for #earthquake forecasts. The first step is to study the positions of the planets and the moon at the time of large earthquakes. Contrary to common belief, this study has not been done in recent decades in favor of a 17th century equation. Sad.