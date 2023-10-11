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عدن - ياسمين التهامي - شجرة دم الأخوين باليمن..تعرّف إلى الأساطير وراء تسمية "أحد أغرب الأشجار الموجودة على الأرض"

للوهلة الأولى قد تعتقد أن شجرة دم الأخوين هي جزء من إحدى القصص الخيالية، إلا أنها في الواقع شجرة حقيقية تنبت على جزيرة سقطرى في اليمن.

وتعد جزيرة سقطرى اليمنية "إحدى أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي"، إذ تضم مجموعة "مذهلة" من الحياة النباتية والحيوانية، وفقاً للموقع الرسمي لمجلس الترويج السياحي في اليمن.

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وتقع جزيرة سقطرى على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب البر الرئيسي في المحيط الهندي.

ويشكل أرخبيل سقطرى نظاماً أيكولوجياً بحرياً مستقلاً، ويمتاز بأهمية بيئته الفريدة والتنوع البيولوجي، كما أن الجزيرة تعد من أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي، وتعد موطناً لآلاف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة.

وتتنوع الحياة النباتية في سقطرى بشكل مذهل، إذ تضم أكثر من 900 نوع من النباتات المعروفة في الجزيرة. ولعل أبرزها هي شجرة دم الأخوين، والتي تعرف أيضاً بدم العنقاء.

أحد أغرب الأشجار الموجودة على الأرض

شجرة دم الأخوين في جزيرة سقطرى اليمنية Credit: Yaser Albehzad

وتعد شجرة دم الأخوين من أندر الأشجار والنباتات المستوطنة في جزيرة سقطرى، إذ اقترن اسم الشجرة باسم الجزيرة لشهرتها وأهميتها منذ أقدم العصور.

وتتميز شجرة دم الأخوين بشكلها الفريد من نوعه، والذي يشبه المظلة، وتوجد في المقام الأول في المرتفعات الجبلية على جزيرة سقطرى، إذ يبلغ ارتفاع هذه الأشجار الفريدة بين 6 و9 أمتار، وفقاً الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات في اليمن.

أساطير حول شجرة دم الأخوين

شجرة دم الأخوين في اليمن Credit: Yaser Albehzad

وقد نسجت حول شجرة دم الأخوين العديد من الحكايات الأسطورية، ومن أبرزها أنها نبتت من دم الأخوين هابيل وقابيل، عندما وقعت أول جريمة قتل عرفها التاريخ، فسال الدم الذي نبتت منه هذه الشجرة، وهناك حكاية أخرى عن أن الشجرة نمت من دم متخثر سال من تنين وفيل أثناء صراعهما حتى الموت، بحسب المركز الوطني للمعلومات في اليمن.

ويعد الاسم الشائع للشجرة عند أهالي الجزيرة هو "عرحيب"، كما يطلق عليها أحياناً اسم "دم العنقاء".

ويحدث أهالي الجزيرة شقوقاً في ساق الشجرة لتسيل منها مادة لزجة حمراء اللون تترك حتى تجف ثم تجمع، وتعد من الصادرات الرئيسية للجزيرة وجزءاً من تجارة التوابل في المنطقة، كما تدخل شجرة دم الأخوين في الكثير من الصناعات البدائية في الجزيرة، وتعد من النباتات الطبية التي تستخدم كعلاج.كما أنها كانت تستخدم كصباغ، وبخور، ودهان للجسم.

شجرة دم الأخوين في اليمن Credit: Yaser Albehzad

وأوضح مدون رحلات السفر الإماراتي، ياسر البهزاد، لموقع CNN بالعربية، أنه حرص على توثيق شجرة دم التنين خلال زيارته لجزيرة سقطرى في اليمن عام 2013، لما تداولته الأجيال وكتبت عنه القصص والأساطير عن هذه الشجرة.

ويصف البهزاد جزيرة سقطرى بأنها أشبه بجزء من خيال أساطير العالم المفقود، نظراً لما فيها من أشجار، وتضاريس غريبة ومميزة تقل رؤيتها في مناطق أخرى في العالم، مضيفاً أنها "تجعلك تشعر وكأنك بفيلم الخيال العلمي والمغامرة الأمريكي "العالم الجوراسي".

جزيرة سقطرى اليمنية Credit: Yaser Albehzad

وأشار البهزاد إلى أن شجرة دم الأخوين، والتي تعرف أيضاً باسم دم العنقاء، تعد الأغرب شكلاً، إذ تشبه في شكلها مظلةً ضخمة مقلوبة.

وقال البهزاد إن شجرة دم الأخوين "صمدت لآلاف السنين ويقتصر وجودها الطبيعي في جزيرة سقطرى اليمنية، التي وهبها الله عناية إلهية ونظام إيكولوجي بيئي متكامل".