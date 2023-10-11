[ مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف مخيما للنازحين بصواريخ الكاتيوشا ]

استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) بصواريخ الكاتيوشا، ضمن جرائمها المستمرة بحق النازحين وسط صمت مُريب من المجتمع الدولي.



وقال موقع وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت مخيم السويداء بمحافظة مأرب الذي يضم أسر نازحة من مناطق الصراع.



وأضافت أن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا على المخيم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المخيم وتضرر عدد من المركبات.



ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم مماثل استهدف مخيم "الميل" للنازحين بمأرب الذي يضم أكثر من 3600 أسرة نازحة، سقط وسط المخيم، وأدى إلى انقطاع كلي للتيار الكهربائي في مخيمات القطاع الشمالي.



وحمّلت الحكومة اليمنية في بيان لها أعقب هجوم مخيم "الميل"، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الهجمات الحوثية على مخيمات النازحين، وطالبت بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.



كما طالبت باتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي قالت إنه "يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة".

