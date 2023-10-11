شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صور وحقائق.. ملكة جمال السعودية في ورطة حقيقية وموقف محرج بعد انكشاف امرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رغم جمالها اللافت للأنظار، وشخصيتها التي يعتبرها الكثير “مهضومة” وحبوبة، إلا أن الانتقادات والتساؤلات لا تزال تدور الشابة السعودية “رومي القحطاني” التي أطلقت على نفسها ملكة جمال السعودية لعام 2021، وعام 2022، وسط تساؤلات الجمهور الذي يبحث عن تاريخ إقامة فعالية ملكة جمال السعودية والجهة التي نظمتها، مؤكدين أنه لا توجد وسائل إعلام تحدث عن أي فعالية من هذا النوع أقيمت في السعودية خلال السنوات الأخيرةرومي القحطاني، البالغة من العمر 27 عاما، استطاعت أن تتصدر حديث وسائل الإعلام المختلفة ومواقع السوشيال ميديا في أكثر من مرة، كان أبرزها أثناء مشاركتها في مسابقة جمال العرب2021، التي أقيمت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة.وتطلق وسائل الإعلام المختلفة على رومي القحطاني لقب ملكة جمال السعودية، لكن السؤال الأبرز الذي يبحث عن إجابته الجميع هو متى وأين تم تتويجها بهذا اللقب!؟جميلة لكنها ليست ملكة جمال!!

في الوقت الذي تغزل عدد كبير بجمال رومي القحطاني، تساءل آخرون عن لقب ملكة جمال السعودية، وكيف تم تتويج رومي به؟ وأين أقيم الحفل؟ مؤكدين أنهم لم يسمعوا به نهائيًا. وعلّق الكثيرون عبر السوشال ميديا على الأمر.

وجاء في أحد التعليقات: ”حلوة بس ع أي اساس وين المسابقة نبي نشارك“، وفي تعليق آخر: ”من وين طلعت ذي ملكة جمال السعودية مرة وحدةوتساءلت فتاة تحمل إسم نورا في تعليقها على صور رومي القحطاني، قائلة: “وين هذي المسابقة التي تم اختيارك فيها ملكة جمال السعودية، من اختارك، واش الجهة المنظمة!؟.

من هي رومي القحطاني؟

رومي القحطاني، هي نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها الآلاف من الجمهور السعودي والعربي، وتنشط بشكل خاص على تطبيق ”تيك توك“.ولدت رومي عام 1995، بالعاصمة السعودية الرياض، وعمرها الآن 27 عاما، وحاصلة على درجة بكالوريوس في طب الأسنان، وتمتلك شركتين إحداهما للإشراف على تنظيم الحفلات والمناسبات، والأخرى خاصة بأدوات التجميل.

رومي القحطاني لم تتزوج بعد، وتتميز بجمالها العربي الجذاب، من خلال وجهها الدائري وعينيها الكبيرتين وشعرها الأسود الطويل ومكياجها الملفت. بالإضافة إلى الروح الخفيفة المميزة التي يعشقها الجماهير.

مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021

شاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021، بحانب 14 متسابقة من عددا من الدول العربية، لكنها لم تتوج باللقب، وحصلت الفنانة العراقية شيري عبد الحميد على لقب ملكة جمال العرب 2021.وتساءلت فتاة تحمل إسم نورا في تعليقها على صور رومي القحطاني، قائلة: “وين هذي المسابقة التي تم اختيارك فيها ملكة جمال السعودية، من اختارك، واش الجهة المنظمة!؟.من هي رومي القحطاني؟

رومي القحطاني، هي نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها الآلاف من الجمهور السعودي والعربي، وتنشط بشكل خاص على تطبيق ”تيك توك“.

ولدت رومي عام 1995، بالعاصمة السعودية الرياض، وعمرها الآن 27 عاما، وحاصلة على درجة بكالوريوس في طب الأسنان، وتمتلك شركتين إحداهما للإشراف على تنظيم الحفلات والمناسبات، والأخرى خاصة بأدوات التجميل.

رومي القحطاني لم تتزوج بعد، وتتميز بجمالها العربي الجذاب، من خلال وجهها الدائري وعينيها الكبيرتين وشعرها الأسود الطويل ومكياجها الملفت. بالإضافة إلى الروح الخفيفة المميزة التي يعشقها الجماهير.مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021

شاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021، بحانب 14 متسابقة من عددا من الدول العربية، لكنها لم تتوج باللقب، وحصلت الفنانة العراقية شيري عبد الحميد على لقب ملكة جمال العرب 2021.

رومي القحطاني في مسابقة جمال المرأة

شاركت رومي القحطاني، مؤخراً في مسابقة جمال المرأة التي أقيمت في روما الأسبوع الماضي، وشاركت مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام توثق تلك المشاركة.وفي تعليقها على الصور، عبرت رومي القحطاني، عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم.وظهرت رومي القحطاني، في بعض الصور التي نشرتها، بإطلالة جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يوجهون لها انتقادات شديدة اللهجة.

يشار إلى أن المسابقة توجت فيها آريا دنامورو كملكة جمال ومونيكا سترونسكا في المركز الثاني، والمركز الثالث توجت به راشيل بيرلوت.

رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال أوروبا

شاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023، ونشرت عبر حسابها الرسمي بانستغرام، صور توثق مشاركتها في المسابقة .

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لرومي القحطاني على منصة تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، وبدت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على البوديوم.الجدير بالذكر أن رومي القحطاني، بجانب عملها في عالم الجمال وعرض الأزياء، تعد سيدة أعمال ناجحة وطبيبة أسنان متمكنة وشهيرة.

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