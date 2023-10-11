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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف عن معجزة ربانية حيرة الطب الحديث.. هذا المشروب “البسيط” يخفض الضغط والسكري

كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن مشروب بسيط يساعد على خفض الضغط والسكري والدهون. اقرأ أيضاوقال الشهري، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”:” الزنجبيل والليمون والنعناع مشروب رائع حاول تشربه يومياً”. اقراء ايضاً : وأكمل:”هذا المشروب ممتاز لمرضى الضغط والسكري والدهون، مشيرا:” ينزل الضغط والسكري والدهون”. ولفت إلى أنه يتم إعداد هذا المشروب بدون سكر، موضحا:” إذا حطيت السكر كأنك يا أبو زيد ما غازيت”.

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