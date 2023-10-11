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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يحذر من خطورة وضع علب المياه البلاستيكية في السيارة

‏‏‏حذر أستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من عدم شرب المياه المعبأة في علب بلاستيكية بعد تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة داخل السيارة. وقال النمر عبر حسابه بتويتر: "لا تشرب المياه المعبأة في علب بلاستيكية عند تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية لأنه ينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة".

وشدد على ضرورة حفظ المياه المعبأة بلاستيكيًّا في درجة حرارة الغرفة (٢٥ درجة مئوية)، وفي مكان جيد التهوية، وألا يزيد تخزينها على ١٢ شهرًا. اقراء ايضاً :

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