شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب قلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أقوى 3 عوامل مسببة لجلطات القلب في العالم. وقال خالد النمر، أن أقوى ٣ عوامل مسببة لجلطات القلب في العالم هي: ارتفاع الكوليسترول، التدخين، والتوتر والضغط النفسي الاجتماعي. .

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