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عدن - ياسمين التهامي - العالم الهولندي يحذر: زلازل بقوة 7.8 ريختر تهدد العالم في هذا الموعد

قام العالم الهولندي فرانك في فيديو نشره على يوتيوب، بالتحذير من أن العالم سيواجه زلازل قوية في الأيام المقبلة، والتي قد تصل إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر، كما أرجع ذلك إلى تأثير التشكيلات الكوكبية التي تحدث في هذه الفترة، والتي تشمل اقترانات مختلفة بين الشمس والزهرة وأورانوس وزحل والأرض والقمر وعطارد ونبتون.

زلازل بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر

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وقال فرانك في الفيديو، إن هذه التشكيلات الكوكبية تستمر حتى 17 أكتوبر، وأن أخطرها سيكون في 12 و13 أكتوبر، حيث سيحدث اقتران بين عطارد والزهرة، ثم بين عطارد والشمس ونبتون، فيما أضاف أن هذا التركيب من الاقترانات قادر على إحداث زلازل عنيفة تصل إلى 7.8 درجة أو أعلى.وذكر أن هذه الظاهرة تشبه ما حدث في شهر أغسطس 2021، عندما شهد العالم 5 زلازل بلغت قوتها 7 درجات، فيما أشار إلى أن الفترة ما بين 12 إلى 16 أكتوبر ستكون الأكثر احتمالية لحدوث زلازل قوية من هذا النوع

، مع تأثير كسوف يحدث في 14 أكتوبر وأخيرًا، قال إن شدة الزلازل تعتمد أيضًا على حالة القشرة الأرضية والضغط الموجود فيها.يذكر أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس قد سبق وأن حذر من الزلزال المدمر الجديد قائلاً: “أعدت النظر في الكواكب التي ناقشتها في التحديث السابق في يوم 22 سبتمبر كان لدينا كوكب المريخ وعطارد والمشترى في اقتران، وبعد 3 أيام بالضبط، لدينا اقتران بين الزهرة والشمس والمريخ، هذا ليس تقاربًا، لا أستطيع أن أسميه تقاربًا قريبًا لكنه قريب”

كما أوضح العالم الهولندي “بالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من التشكيلات الهندسية للقمر، بما في ذلك عطارد والزهرة وزحل، وحددت ذلك بالخطوط الخضراء، والأرض قريبة جدًا من تلك الخطوط، وفي النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، عندما كان لدينا تشكيل هندسي مهم للقمر مع المريخ ونبتون، عندها قلت إنه في بعض الأوقات، كما وقع في 1957، كان لدينا زلزال بقوة 8.5 درجة خلال 4 أسابيع من تلك التشكيلات المحددة”.

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