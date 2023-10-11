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عدن - ياسمين التهامي - فخمة وجمال شاهد صور لقصر ولي العهد محمد بن سلمان ...صورة خرافية فكم تتوقع تكلفته التفاصيل كاملة

قبل أن يشتري الأمير السعودي وولي عهد المملكة محمد بن سلمان هذا القصر، كانت كيم كارداشيان تعتبره مكاناً رائعاً لزفافها حيث تتميز بالنافورة الذهبية والتماثيل الرخامية والحدائق بمساحة 57 فدان. و

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ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان قصر شاتو لويس الرابع عشر في فرنسا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار واعتُبرت حينها بأنها أغلى منزل في العالم منذ عام 2015 وقد تم بناء هذا القصر على طراز القلاع الفرنسية في القرن السابع عشر بينما أعاد المهندس عماد خاشقجي بنائها بوسائل الراحة بما يتناسب مع حياة القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التحكم في النوافير وأنظمة الصوت والإضاءة وتكييف الهواء بواسطة تطبيقات آيفون. ويبدو القصر من الخارج مثل قصر فرساي يعود للقرن السابع عشر ولكنه في الواقع مبنى جديد بعد أن قام المهندس عماد خاشقجي بإعادة تصميمه.

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ما يميز هذا القصر هو غرفة التأمل وهي غرفة زجاجية تحت الماء يمكن من خلالها مشاهدة أسماك الحفش والكوي بالإضافة إلى تمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام كارارا باهظ الثمن وهو موجود في الحديقة مساحتها 57 فدان. حصريا صور جديدة من داخل الاقصر الافخم والاغلى في العالم..قصر ولي العهد الامير محمد بن سلمان