إب..عناصر حوثية تقتحم منزلا في "المشنة" وتعتدي على سكانه

اقتحمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، منزل أحد المواطنين في مديرية المشنة بمحافظة إب (وسط اليمن)، واعتدت على سكانه في ظل انتهاكات متواصلة بحق أبناء المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية تابعة للقيادي الحوثي أبو العباس القحيف المُعين مديراً لأمن المشنة، اقتحمت منزل الدكتور "رائد النظاري" وإخوانه في منطقة "وادي ذهب" بذات المديرية، واعتدت عليهم أمام مرأى ومسمع الأهالي.



وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية أشهرت السلاح على الدكتور النظاري وإخوانه واعتدت عليهم بأعقاب البنادق في حادثة أثارت استنكار واسع من السكان.



وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء على أسرة النظاري، جاء بعد رفضهم تركيب كاميرا مراقبة لجيران لهم (موالون للحوثي) في مكان يطل على حوش منزلهم الذي بات مكشوفا أمام الكاميرات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تجبر مليشيا الحوثي الإرهابية، سكان إب وخاصة منها المدينة القديمة على تركيب كاميرات مراقبة في المحال التجارية والمنازل والحارات، ضمن مساعيها لاستكمال القبضة الأمنية على المدينة وذلك بعد التظاهرات الشعبية المناهضة لها التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

