مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين قبليين غربي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وأصيب آخر، برصاص مسلحين قبليين في مديرية عسيلان، غربي شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين من قبيلة "أبو طهيف" أطلقوا النار على سيارة من آل عجي بالمقارحة، مساء أمس الثلاثاء، في مديرية عسقلان على الطريق المؤدي إلى بيحان.



وأضافت المصادر أن مطلقي النار كانوا يظنون أن العناصر المستهدفة من أبناء قبيلة "بلحارث" التي تجري بينهما صراعات مسلحة جراء نزاعات على أراضٍ حدودية.



وأشارت المصادر إلى أن قبائل "آل طهيف" أرسلت تحكيما إلى قبيلة "المقارحة" بهدف احتواء الموقف.



وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت الصراعات القبلية في محافظة شبوة وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

