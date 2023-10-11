كهرباء عدن تزف بشارة للمواطنين

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يزيد بن سلمان - شبوة - توضح المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأن الشركة المشغلة لمحطة الرئيس "بترومسيلة" أبلغت إدارة التحكم بالمؤسسة عن إعادة توربين المحطة للخدمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يومنا الاربعاء، وذلك بعد اتمام التجهيزات الفنية لبدء التشغيل.

وتؤكد كهرباء عدن أن عودة توربين محطة الرئيس للخدمة سيسهم بتحسن الخدمة بشكل ملحوظ، كما تدعو المؤسسة كافة الجهات المعنية على ضرورة استمرار تزويد المحطة بالوقود الخام وبكميات كافية تسهم بإبقائها في الخدمة وتفادي تكرار إيقافها عن التشغيل.

اعلام كهرباء عدن