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عدن - ياسمين التهامي - متوفر بكل منزل مكون طبيعي جبار لشد الوجه وتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة والتجاعيد

كريم لبان الذكر حل سحري لكل مشاكل البشرة لأنه غني بمادة الكولاجين الطبيعية التي تعزز مرونة البشرة وترطبها وتمنع تعرضها للجفاف مما يؤدي إلى تأخير ظهور التجاعيد، كما يعمل الكريم علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وحمايتها من ظهور الهالات السوداء حول العينين وعلاج الندبات الناتجة عن حب الشباب، ويتميز الكريم بأنه خالي من المواد الكيميائية الضارة، ولتحضير الكريم نحتاج مجموعة من الزيوت الطبيعية تتميز بفوائدها الكثيرة للبشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر لمنع التجاعيد المبكرة وتوحيد لون البشرة.

مكونات كريم لبان الذكر

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يمكنك تحضير كريم لبان الذكر بالمكونات التالية:

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة زيت أرجان.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

ملعقة صغيرة زيت جوجوبا.

ملعقة كبيرة لبان ذكر مطحون ناعم جداً.

طريقة عمل الكريم

نخلط ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون ناعم مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثم نضيف ملعقة صغيرة من كل نوع من الزيوت التالية (زيت لبان الذكر، زيت الجوجوبا، زيت الأرجان، زيت اللوز الحلو).

نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تمتزج ونحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نحتفظ بالكريم في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق وندخله الثلاجة لحين الاستخدام.

تدوم مدة صلاحية الكريم أسبوعين ويفضل حفظه بالثلاجة.

وزعي الكريم علي الوجه قبل النوم واتركيه علي البشرة حتى الصباح.

ثم استخدمي الكريم يومياً للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يفضل قبل استخدام أي كريم إجراء اختبار الحساسية بوضع كمية قليلة من الكريم علي مساحة صغيرة من الجلد إذا ظهرت أعراض حكة أو إحمرار نوقف استخدامه.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يتميز لبان الذكر بفوائده المتعددة للبشرة، ومن أهمها ما يلي:

يعمل لبان الذكر على تنظيف المسام من الإفرازات الدهنية التي تسبب حب الشباب والرؤوس السوداء.

شد الوجه ومنع التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العين.

تطهير البشرة من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

توحيد لون البشرة والقضاء علي البقع الداكنة التى تظهرعلي الوجه نتيجة التعرض للشمس.