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عدن - ياسمين التهامي - المحترف " نيمار" يرفض اللعب في الدوري السعودي ويغادر المملكة ويعود إلى البرازيل

يبدوا ان الامور لا تسير على ما يرام بين النجم البرازيلي " نيمار " وفريقه الجديد " الهلال السعودي". اذ لم يشارك " نيمار" في المبارة التي خاضها الهلال ضمن مباريات دوري روشن السعوي ، اضد فريق الاخدود في نجران ، وفاز فيها الهلال بثلاثة أهداف نظيفة. اقراء ايضاً : وذكرت صحيفة اسبانية ان" نيمار" غادر المملكة ، وعزت السبب الى ظروف عائلية . لكن هذا العذر مشكوك فيه ،خاصة وان " نيمار " لم يحقق شيء يذكر منذ انتقاله للهلال باستثناء هدف وحيد سجله في مرمى فري سارانجي للايراني في اطارمباريات أبطال آسيا.

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