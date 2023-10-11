شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كريستيانو وحبيبته جورجينا يكشفون بصراحة عن أجمل شيء أعجبهم في السعودية؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد فترة من المفاوضات والتكهنات، اختار الأسطورة البرتغالي رونالدو الاستقرار في السعودية بعد توقيع عقد تمثيله شعار نادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم حتى 2025؛ ليصبح النادي السعودي هو الخامس في مسيرة "الدون" الممتدة 20 عامًا منذ شبابه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي حتى نضوجه في مانشستر يونايتد الإنجليزي وصولاً إلى هيمنته ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ثم العودة للشياطين الحمر.وبعد أيام معدودة من انتقاله إلى السعودية يبدو أن النجم البرتغالي يشعر بأنه اتخذ القرار الصحيح؛ إذ تشير العديد من التصرفات إلى شعور ورنالدو وأسرته بالارتياح في السعودية وبين أهلها.وفي أول مقابلة بعد انتقاله إلى نادي النصر أكد النجم البرتغالي أن لديه شعورًا رائعًا بالانضمام إلى النصر، وأن تمثيل هذا النادي يعد "شرفًا له".

و

"أنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس، ولي بشكل شخصي. أنا سعيد جدًّا أن أكون هنا". ترحيب حاروفي أجواء احتفالية وحماسية، شاهدها العالم، أقام نادي النصر حفلة استقبال النجم كريستيانو رونالدو؛ لتقديمه لاعبًا ضمن صفوفه، ووسط حضور جماهيري غفير، عبّر عن سعادته بانضمام الأسطورة البرتغالي للدوري السعودي.

و

ه

الاستقبال الكبير حرص رونالدو على توجيه الشكر للشعب السعودي، خاصة الموجودين في مدينة الرياض، على حفاوة استقباله؛ إذ نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: "أشكر الرياض على الترحيب الحار. نتطلع إلى رؤيتكم في الملعب الليلة" أنا عالمي وخلال الحفل الاستقبال تحدَّث رونالدو باللغة العربية في لقطة لاقت اهتمامًا كبيرًا، وتناقلها الملايين حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعيوطلب مقدما الحفل من رونالدو التقاط صور "سيلفي"، كما طلبا منه نطق عبارة "أنا عالمي" باللغة العربية للجماهير، وهو ما فعله الدون، وسط تصفيق حار من الجماهير.ساعة بأرقام عربية يبدو أن رونالدو وقع في غرام اللغة العربية؛ إذ لم يتوقف الأمر عند عبارة أنا عالمي؛ إذ اقتنص كذلك في إطلالاته اختيارات توحي بتناغمه مع طبيعة المكان الذي يحضر به؛ لذا فقد انتقى ساعة مميزة وفريدة، ذات أرقام عربية، خلال ظهور له. وارتدى رونالدو ساعة من ماركة "رولكس"، وهي "كوزموغرافدايتونا"، مطعمة بالألماس، بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات، وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير، يكون مستطيلاً أو مربعًا، وحوافه مستقيمة أو مدببة، وجوانبه طويلة.رحلات التنزه يبدو أيضًا أن رونالدو وأسرته يستمتعون بقضاء أوقاتهم في السعودية؛ إذ ظهروا وهم يتنزهون ويتفاعلون مع السعوديين في أكثر من مناسبة. .كريستيانو وحبيبته جورجينا يكشفون بصراحة عن أجمل شيء أعجبهم في السعودية؟!!.