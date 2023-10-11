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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لحظة هروب وزير إسرائيلي أثناء تفعيل صفارات الإنذار في بئر السبع

وثق مقطع فيديو لحظة هروب وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إسحاق فاسرلاف، أثناء تفعيل صفارات الإنذار في بئر السبع. وأظهر الفيديو الوزير الإسرائيلي وهو يركض للاحتماء داخل أحد الأماكن، خوفا من التعرض للقصف. ‏حسب موقع "واللا العبري". اقراء ايضاً : وتتواصل أعمال الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين منذ أول أمس السبت وحتى الآن . https://t.co/lrdEJXZbgl

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